"Tanti nemici, tanto onore": la leghista albenganese Porro cita Salvini che cita Mussolini

Dopo l'episodio delle svastiche tracciate (in modo frettoloso) sul volto di Salvini nella sede albenganese della Lega, un altro attacco ha fatto perdere le staffe alla segretaria della sezione Albenga e Valli Ingaune, Cristina Porro. Stavolta si tratta di un manifesto che, citando lo slogan salviniano “Prima gli italiani”, lo storpia in “Prima i cinghiali”, raffigurando il volto del leader deformato in un inquietante ungulato.