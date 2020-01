Birrificio Altavia, il savonese Giorgio Masio candidato al premio birraio dell’anno 2019

Il savonese Giorgio Masio, fondatore del Birrificio Altavia di Sassello, è il primo ligure candidato al Premio Birraio dell’Anno 2019, promosso dal network Fermento Birra, che da 11 anni riconosce il miglior produttore artigianale di birra in Italia.

Dopo aver ottenuto la nomination per il Premio Birraio Emergente 2018, il Birrificio Altavia è l’unico tra i 5 emergenti dell’anno scorso ad essere ammesso nella rosa dei 20 candidati al Premio Birraio dell’Anno, tra i quali spicca come realtà più giovane.

Giorgio Masio, 32 anni, ha costituito il birrificio Altavia nel 2016, dopo aver vinto il primo premio di ReStartApp, incubatore per giovani imprenditori in Appennino, promosso dalla Fondazione Edoardo Garrone. Insieme ai suoi soci, Emanuele Olivieri e Marco Lima, nell’entroterra savonese ha recuperato i terreni dove coltivare l’orzo e il luppolo utilizzati per la birrificazione.