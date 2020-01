Cairo, il 16 febbraio torna il carnevale storico: chi sarà la Castellana 2020?

Sale l'attesa per il carnevale (storico dei rioni) di Cairo Monenotte. L'appuntamento è fissato per domenica 16 febbraio alle ore 14 in piazza della Vittoria.

Anche per quest'anno, l'evento sarà caratterizzato da succose novità che verranno svelate prossimamente. Stesso discorso vale per la Castellana 2020. La cui presentazione si terrà a breve mediante l'organizzazione di una conferenza stampa.

Per info e iscrizione gruppi mascherati/carri, telefono 347 4316546. Nuvarin der Castè, la Castellana e tutta la sua Corte, come oramai da tradizione, vi aspettano per festeggiare insieme un evento imperdibile.