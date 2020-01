Cedimento stradale a Celle, entro marzo riapre la Sp22 ai Brasi

Entro il mese di marzo potrebbe tornare alla normalità la viabilità sulla strada provinciale 22 a Celle in località Brasi.

Dallo scorso 24 novembre l'arteria cellese che collega Sanda a Stella San Martino è chiusa a causa di un imponente cedimento stradale e dopo l'intervento dei geologi dalla Provincia erano stati stanziati circa 1 milione e 600mila euro.

La settimana scorsa è stato effettuato un incontro in comune con i proprietari delle abitazioni interessate dalla frana per cercare di capire come verrà effettuato l'intervento sul tratto interessato.

"Questa mattina intanto è arrivato il progetto in Provincia - spiega la consigliere provinciale con delega alla viabilità Luana Isella - e dalla prossima settimana il cantiere sarà al lavoro, ci vorrà circa un mese e mezzo".

Al momento per raggiungere i Brasi oltre a Sanda si può passare da Gameragna e pedonalmente sulla zona interessata tra la strada chiusa e la frana tramite un sentiero.