Pietra Ligure, presentata al Cinema-Teatro Moretti la rendicontazione sociale dell'Istituto Comprensivo

Ieri, giovedì 9 gennaio 2020, presso il Cinema-Teatro Guido Moretti, l'Istituto Comprensivo di Pietra Ligure ha presentato la rendicontazione sociale ad un folto pubblico composto da alunni, genitori, sindaci, amministratori comunali, forze dell'ordine, associazioni dei cinque Comuni, docenti e Personale ATA.

E' stato presentato il percorso effettuato negli ultimi anni, evidenziando la modalità di utilizzo delle risorse e i risultati conseguiti, per offrire una dimensione di trasparenza, ma anche nell'intento di perseguire la condivisione e la promozione del miglioramento dell'offerta educativo-didattica dell'Istituto con la comunità, nella consapevolezza che Scuola e Territorio, rafforzando la conoscenza reciproca, cooperando e condividendo contributi, possano promuovere in sinergia il successo formativo e il benessere degli alunni.

Numerosi ragazzi hanno partecipato alla manifestazione e gli alunni delle classi quinte hanno proposto un intermezzo musicale interpretando la canzone "Come un pittore". Le dodici scuole di cui si compone l'Istituto hanno inoltre presentato brevi video commentati dai referenti di plesso in cui, attraverso le immagini, sono stati raccontati i progetti più significativi sviluppati nell'a.s. 2018/2019.

Particolare attenzione è stata posta alle prospettive di sviluppo nell'ambito dell'offerta formativa e dell'edilizia scolastica. La Dirigente scolastica esprime un vivo ringraziamento al Sindaco e all'Amministrazione Comunale di Pietra Ligure per la concessione del Teatro Moretti che è stato il luogo ideale di accoglienza per l'incontro sulla scuola, "Per la Scuola", da parte di tutta la Comunità.