Tre comuni uniti per presentare l’offerta formativa dei plessi del comprensivo Andora-Laigueglia

Andora, Laigueglia e Stellanello. Tre comuni uniti per testimoniare la qualità dell'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo Andora Laigueglia e l'impegno delle Amministrazioni pubbliche a favore della scuola. È il senso dell'incontro pubblico aperto ai genitori delle prime classi delle scuole Primarie e Secondarie di primo grado, organizzato dal Dirigente del comprensivo dottor Alessandro Pozzo che si è svolto ieri sera a Palazzo Tagliaferro ad Andora.

Il sindaco Mauro Demichelis, quello di Laigueglia, Roberto Sasso del Verme e di Stellanello, Claudio Cavallo hanno accettato l'invito del Dirigente. Lucia Moscato, sindaco di Testico, ha inviato un messaggio non potendo presenziare a causa di un infortunio.

Nel corso della serata i docenti hanno parlato dell'offerta formativa unica proposta dal Comprensivo.

I sindaci hanno sottolineato l'importanza di mantenere piccoli e grandi plessi fondamentali per le quattro comunità coinvolte, parlando degli interventi strutturali realizzati nelle varie scuole e dei servizi innovativi offerti.

"Sono felice della presenza dei sindaci - ha detto il dirigente Alessandro Pozzo – Sono genovese e felice di questa esperienza ad Andora: ho trovato un istituto ben organizzato, con una didattica di qualità comune a tutti i plessi e grande disponibilità al dialogo da parte delle Amministrazioni locali. Un fronte comune per assicurare il meglio agli studenti e alle famiglie".

"Ringrazio il dirigente Alessandro Pozzo per l'invito e per la sua disponibilità - ha dichiarato il sindaco di Andora Mauro Demichelis - Ho invitato le famiglie ad avvicinare i propri ragazzi alla didattica offerta dal Comprensivo Andora-Laigueglia con fiducia, sia per la qualità dell'offerta formativa che per il grande amore per la scuola dimostrato dal collegio docenti, soprattutto nei momenti di emergenza vissuti da Andora che, fortunatamente, sono solo un ricordo grazie al completo rinnovo del plesso di via Cavour, alla messa in sicurezza e ai lavori realizzati anche nelle scuole di Molino Nuovo e in via Piana del Merula".