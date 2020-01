Auto si cappotta a Cairo: mobilitati vigili del fuoco e sanitari. Un ferito al San Paolo (FOTO)

Auto cappottata a Cairo Montenotte. L'allarme è stato lanciato questa mattina intorno alle ore 8.30 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

L'incidente si è verificato tra via Ferrere e la strada dei "Pastoni". Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte, un'ambulanza della Croce Bianca (sempre di Cairo) e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

Una persona è stata trasportata in codice giallo presso l'ospedale San Paolo di Savona. Ancora in via di accertamento la dinamica del sinistro.