Principio d'incendio nel tardo pomeriggio di oggi a Savona, in via delle Trincee, dove la canna fumaria di un'abitazione, in un'ex palazzina delle Ferrovia ha preso fuoco dopo le 17.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando savonese che hanno immediatamente circoscritto le fiamme evitando che queste causassero danni all'abitazione ed alle persone al suo interno. L'allarme è così rientrato in pochi minuti.