Libri sotto l'Albero: a Loano poesia, musica e immagini dialogano in #Life

Ultimo appuntamento di “Libri sotto l'Albero”, la rassegna libraria, giunta alla nona edizione, promossa dall'assessorato alla cultura del Comune di Loano con la collaborazione di #atuttotondo di Monica Maggi, del Mondadori Bookstore di Loano e dell'Aps #cosavuoichetilegga? e che ogni Natale presenta le migliori produzioni letterarie dell'ultimo periodo.

Sabato 11 gennaio 2020 alle 21 presso la biblioteca civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal a Loano andrà in scena #Life, il progetto che mette in dialogo poesia, musica, immagini ideato da Maurizio Rossato (Radio Deejay) con la partecipazione di Giancarlo Cattaneo (Radio m2o). #Life esplora le stagioni della vita attraverso un'intensa selezione di letture impreziosite da musica e immagini. Pensieri, poesie, lettere, discorsi; le pagine più belle di ogni tempo sono rese ancora più coinvolgenti dalla singolare interpretazione. “#Life Parole Note” è uno spettacolo innovativo, che regala forti emozioni.

Lo spettacolo intitolato #Life e proposto da “Parole Note Live” per la stagione 2019-20, ha debuttato il 21 marzo (giornata mondiale della poesia) nella preziosa cornice del Palazzo della Luce di Torino, storico edificio da cui vennero diffuse le prime trasmissioni radiofoniche pubbliche italiane. E se è vero che la radio è il Dna di “Parole Note”, anche la scelta del luogo in cui iniziare il tour appare predestinata. “Parole Note” è il progetto ideato da Maurizio Rossato che nasce con la pubblicazione di tre album discografici seguiti dal libro “Parole dritte al cuore” (Mondadori, Best-Sellers Oscar) e poi dal programma in onda per alcuni anni su Radio Capital.

Nel tempo l'idea trova la naturale evoluzione nel live teatrale: una declinazione che combina musica, letture e un'evocativa selezione di immagini. Nasce così uno spettacolo della poesia capace di coinvolgere il pubblico e accompagnarlo in un sorprendente percorso emotivo. In scena, accanto al megaschermo che diffonde le immagini, Maurizio Rossato fonde la sequenza di video e musiche; su questo sottofondo si stagliano le parole intensamente interpretate da Giancarlo Cattaneo. Attraverso i testi proposti si esplorano sentimenti, relazioni, fasi della vita e si intraprende un inaspettato viaggio interiore.

La commistione di video, parole e suono e l'alternanza ponderata di commozione e sorriso, danno impulso all'onda emozionale che avvolge gli spettatori e crea un immediato legame empatico tra palco e platea. Assistere alla performance è come immergersi nella visione di un film avvincente, un'esperienza assimilabile alla magia del grande schermo. Per questo il live è spesso descritto come ‘un cinema della poesia'. La proposta 2019 si intitola #Life ed è dedicata alle stagioni della vita. Oltre alla tradizione letteraria, lo spettacolo pone l'accento sulla creatività dei poeti di nuova generazione e spazia tra scrittori, filosofi, cantautori, blogger, instagrammer.

“Io non so che cosa sia la poesia, ma la riconosco quando la sento”. Non importa tanto conoscere, quanto riconoscere. Ciò che alimenta “Parole Note” è l'emozione. Uno stato d'animo ben descritto, in questa frase, dal poeta inglese Alfred Edward Hausman. Il live conquista il pubblico che lo accoglie in teatri, piazze, siti storici, scuole, club, circoli letterari, rassegne e festival su tutto il territorio italiano. Sono più di 50 gli spettacoli pubblici portati in scena ogni anno, con l'intento dichiarato nel messaggio #portarepoesiaovunque. “Parole Note” ha l'obiettivo di far diventare la poesia un contenuto virale, un collante, un elemento di condivisione quotidiana.

Maurizio Rossato nasce a Pavia il 28 ottobre 1979. Fin da bambino si appassiona alla poesia e alla musica. A vent'anni inizia a lavorare a Radio24 e, nel 2001, approda a Radio Deejay. Qui, dal 2003, è alla regia del programma “Il Volo del mattino” condotto da Fabio Volo. Dalla sua passione per la poesia nel 2010 nasce “Parole Note”. Il cd “Parole Note Vol.1” è un successo discografico: coinvolge Luciana Littizzetto, Ambra Angiolini, Claudio Santamaria, Fabio Volo, Valerio Mastandrea, Pino Insegno, Neri Marcorè, Filippo Timi, Gianmarco Tognazzi. Nel 2012 arriva “Parole Note Vol.2” con Fiorello, John Turturro, Alessandro Gassman, Franco Battiato, Claudia Gerini, Giuseppe Battiston, Claudio Santamaria, Filippo Timi, Riccardo Rossi, Claudia Pandolfi, Alberto Lionello, Tiziano Terzani. Dal successo discografico nasce il programma radiofonico che, dal 2011, è in onda su Radio Capital. Nel 2016 esce “Parole Note Vol.3”, che contiene le interpretazioni di Renzo Arbore, Luca Carboni, Max Gazzè, Mario Biondi, Roberto Vecchioni, Marco Mengoni, Giuliano Sangiorgi. Intanto “Parole Note” sperimenta una declinazione live, che in breve diviene un vero e proprio spettacolo itinerante in cui video, musica e poesia si fondono in un unico racconto. I testi più belli dell'intero progetto sono raccolti nel libro (Oscar Best-Sellers) “Parole dritte al cuore”, edito da Mondadori.

Giancarlo Cattaneo nasce a Napoli il 15 dicembre 1973. Da sempre appassionato di radio, da oltre vent'anni è dj. Dopo le prime esperienze a Radio Campania Network, Radio Quintarete, Radio CRC e Radio Tour, nel 2001 approda a Radio 101 One-o-One dove è conduttore e autore e intrattiene gli ascoltatori sia da solo che in coppia con Maddalena Corvaglia, Giorgia Surina, Raffaello Tonon. Nel 2008 arriva a Radio Capital dove conduce gli appuntamenti “Your Song”, “Crooners and Classics”, “Back and Forth”. Da aprile entra a far parte della nuova squadra di radio m2o con 3 ore di diretta, ogni mattina dalle 9 alle 12. Dal 2011 è la voce del programma “Parole Note” su Radio Capital. È coautore e voce del programma “Deejay Nuzik” con Dj Aladyn e Francesco Quarna in esclusiva su www.deejay.it. È voce di Radio Deejay e DJTV per le trasmissioni “Dimmi quando”, “The Flow”, “Microonde”, “Ciao belli”. Per la televisione è presentatore de “La notte della taranta” (Cielo, 2012-2013), conduttore di “We are one”, concerto per l'insediamento alla Casa Bianca del Presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama (HBO per Sky Italia, 2009), “Concert for Diana” in diretta da Wembley (Sky Vivo, 2007), “Shake It” (Sky, 2008), “Miss Universe” (Sky Italia 2008). È voce di “G'Day” (La7). Conduce “Weekend in classic” per Radio Capital TV. È la voce di vari spot radiofonici e televisivi nazionali.