L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 9 al 17 gennaio

ARIETE: Gennaio: mese di esordi, variazioni, progetti da avviare e paure da accantonare … Se siete rimasti delusi da mezze calzette, sudato sette camicie, temuto di smarrire certezze sappiate che, Saturno quadrato al Sole, permettendo, presto la musica cambierà, un progettino si concretizzerà e un sogno si materializzerà… Qualcheduno un viaggetto effettuerà altri si appresteranno a riprendere, pur se storditamente, l’attività. Un fastidio materiale lambirà gli appartenenti al II decano.

TORO: Respirate profondamente e partite verso gli obiettivi prefissati ma senza innescare subito la quarta sennò rischiate di imballarvi… Un segreto andrà confidato esclusivamente a chi il becco lo tiene chiuso al fine di non far figuracce per colpa di chiunque, avendo il cervello corto e la lingua lunga, non esiterebbe a divulgarlo mentre una bisbetica indomata sbraiterà: ma basterà frenarla con una frecciata mirata. Riceverete un invito o parteciperete ad una riunione o tavolata.

GEMELLI: La stanchezza predomina e basterà un’inezia a mandarvi in tilt… Ma per grazia stellare una faccenda, definendosi, risolleverà il morale, indipendentemente da una flessione fisica o dei quattrini da sborsare… Come contropartita una delibera, una cosina carina, un evento da festeggiare, vi delizierà. In amore invece gli imprevisti, specie per i maschietti, saranno a portata di giornata… Consigliabile mangiare poco la sera e bere una tisana rilassante prima di coricarvi.

CANCRO: Morto un anno se ne fa un altro … E il vostro sarà veramente speciale… Saturno ancora opposto al Sole arreca nervosismo e malumore al punto di sbottare o mugugnare, rimanere maluccio dinanzi al comportamento di un bislacco elemento, bramare un pilucco di serenità e cercare la risposta a tanti interrogativi… Ma non abbacchiatevi… In tempi brevi un’angustia svanirà e il sole tornerà a rischiarare i bui anfratti della quotidianità… Occhio alle amiche: una puzza di falsità!

LEONE: Anche se può far male dire la verità, tutta la verità, nient’altro che la verità, sappiate che ciò servirà a riequilibrare un rapporto interpersonale incline a scossoni … Nei prossimi giorni sarete indaffarati, agitati, un personaggio vanificherà e a tal proposito, sarà meglio chiarire subito prima che si innalzino abissi di incomunicabilità. Posticipazione di un appuntamento alternata ad un invito graditissimo. Non da escludere raffreddori, infiammazioni o cali energetici.

VERGINE: Apparirete solerti, perfezionisti ma altrettanto insofferenti verso personcine sfuggenti a cui parlare chiaramente affinché non fraintendano le vostre intenzioni e la vostra disponibilità.… Supererete una prova, concluderete un affare, amplierete il raggio d’azione, un’amica vi spalleggerà e un buffo accadimento nel weekend vi sbalordirà. Circuite la fortuna mettendo al Lotto i vostri dati di nascita abbinati al 3 o al 67. Sabato e domenica all’insegna dell’imprevedibilità.

BILANCIA: Un pizzico di ottimismo, una manciatina di entusiasmo, un pugnetto di speranza e tanta tolleranza saranno gli ingredienti giusti per rendere la settimana meno aspra … A volte apparirete inquieti ma ciò è comprensibile considerati dei momenti trascorsi tutt’altro che eccellenti e per accattivarvi la buona sorte cercate di vedere il lato positivo delle cose… Per i liberissimi un amorino spunterà dall’angolino mentre i mal accoppiati pianteranno su un quarantotto ipotizzando di fare fagotto…

SCORPIONE: Che al varco vi aspetti un anno avvincente e stimolante è ormai risaputo ma sta pure a voi creare quell’atmosfera indispensabile per rendere rigoglioso ogni minuto dell’esistenza rammentando che ogni opportunità perduta può diventare un rimpianto, che non si devono reprimere le emozioni e che è ancor più bello condividerle con chi alletta e diletta… Incavolature con conoscenti che non capiscono un accidenti e incontri maliosi per i single e i più ardimentosi.

SAGITTARIO: Con Marte bighellonante nella vostra costellazione aspettatevi di tutto e di più: dall’imprevisto dell’ultimo minuto, alle stravaganze di esseri pretenziosi, dalle opportunità da acchiappare al volo al timore di sbagliare, in un caleidoscopio di emozioni ardue da decifrare però, nel compenso, vi caverete un pallino, risolverete un problemino e programmerete qualcosina di stuzzichino. Se vi viene fatta una proposta accettatela senza esitazione. Influenza in agguato.

CAPRICORNO: Se reputate che il 2019 sia un anno da dimenticare sappiate che quello corrente sarà molto interessante specie per quanto concerne i sentimenti, la salute e le valute… Smaltiti i bagordi delle festività apprestatevi ad una settimana variegata e abbastanza movimentata sia sotto il profilo materiale che operativo o privato compreso un buffo accadimento o una missiva da stordimento… Soprassedete sull’altrui ignoranza e festeggiate il compleanno beatamente! New da figlioli o parenti.

ACQUARIO: E’ questo il momento buono per prendere in mano le redini della vostra vita variando ciò turba e affinando ciò che diletta… Se non siete contenti di un settore esistenziale confidate nel sestile di Marte al fine di prendere decisioni, contrastare gli effetti di un 2019 inappagante e partire alla riscossa con la certezza di riuscire in un intento o rendere il cuor contento… Una pecca proverrà dall’insolenza di ignorantoni abilissimi nel voltar bandiera o architettare subdole macchinazioni.

PESCI: Filate il destino, confidate in un 2020 decente e clemente, apparecchiate il tavolo delle aspettative e vedrete che tante faccende si inquadreranno… Ciononostante ci sarà chi vi farà arrabbiare ma trattasi di un bisticcio transitorio… Bene invece per gli innamoratini e gli sposini. In fatto di salute forme influenzali o dolorini colpiranno anzianotti e fanciullini. Se nelle feste vi siete rimpinzati un po’ di dieta non guasta prima di trovarvi a bisticciare con l’ago della bilancia!