Infrastrutture, il presidente Toti: "Stracciare codice appalti, politica torni ad avere coraggio decidere"

“Io ho appoggiato e come Regione abbiamo collaborato al decreto ‘Sblocca cantieri’ ma per sbloccare i cantieri non dovrebbe servire un ulteriore decreto: bisogna prendere le regole e strappare i fogli di quei codici, non solo il codice degli appalti ma anche, ad esempio, la legge fallimentare. Un’opera strategica nazionale da cui dipendono miliardi di euro in accise non può essere trattata come il fallimento di una tabaccheria. La politica deve tornare ad avere il coraggio di decidere”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti durante il dibattito in corso con il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia presso il Casinò di Sanremo.

“Non si può aspettare 9 o 10 mesi per fare un capannone perchhè nel frattempo a Singapore hanno costruito un posto che vale tutti i containers d’Europa. Non vedo per quale ragione il nostro paese debba perdere queste opportunità, con il tessuto imprenditoriale che ancora c’è in Italia”.

In particolare sull’imperiese, il presidente della Regione Liguria ha aggiunto: “Dobbiamo tornare ad investire non solo sulle infrastrutture ma anche sull’Università, sulla ricerca: qui – ha concluso Toti – sono favorevole ad investire sul polo universitario ma voglio che al suo fianco ci siano le imprese, secondo un modello di sviluppo coerente con questo territorio”.