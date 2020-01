Albenga, al Palamarco la quinta edizione del Trofeo "Elena Ghidetti - Ginnastica senza frontiere"

Questa mattina è iniziata la quinta edizione del Trofeo "Elena Ghidetti - Ginnastica senza frontiere", organizzato dall'ASD Ginnastica Ligure Albenga, in ricordo dell'amata istruttrice e tecnica federale Elena Ghidetti, fondatrice dell'associazione sportiva ingauna.

Grande è la soddisfazione da parte dell'organizzazione, che ringrazia le rappresentative regionali, composte da giovani ginnaste tra le più promettenti del panorama nazionale, che hanno accettato di partecipare a questa particolare gara dove le atlete si stanno esibendo in bellissimi esercizi e in prove di abilità con gli attrezzi.

Il sindaco di Albenga ha portato i suoi saluti affermando: "Sono qui in tre vesti, come amico di Elena, come delegato allo sport e come sindaco di Albenga. Sono felice della partecipazione a questo evento e ringrazio gli organizzatori dello stesso. Mi voglio rivolgere in primo luogo a queste giovanissime atlete e ai loro genitori che, nonostante il periodo economicamente complesso e gli impegni della vita quotidiana hanno deciso di promuovere lo sport tra i loro figli e seguirli in questo percorso. Credo che i ragazzi che fanno sport hanno una marcia in più e riescano ad affrontare le difficoltà della vita con quello spirito e quegli insegnamenti che lo sport insegna e trasmette. La giusta competitività, il rispetto delle regole e dell'avversario, la determinazione, la tenacia e la solidarietà per citarne alcuni. Come Sindaco mi impegno sin d'ora a nome dell'intera Amministrazione a sostenere iniziative come quella di oggi. Crediamo molto nello sport e gli eventi sportivi possono essere volano anche per il nostro turismo e per l'intero comprensorio".

In questa occasione Pino Raiola Presidente del Comitato Regionale FGI Liguria ha consegnato la medaglia d'oro coniata in occasione del 150° anno dalla nascita della prima federazione italiana di ginnastica al sindaco Riccardo Tomatis.

Afferma Raiola: "Questa medaglia è stata coniata appositamente per riportare anche sul territorio la ginnastica e la sua lunga storia. Voglio ringraziare chi ha collaborato e collabora affinché la ginnastica sia seguita e promossa".

Ricordiamo che oggi alle ore 17,00 persso il Palamarco si terrà la premiazione delle atlete vincitrici del torneo.