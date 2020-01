Albisola, via ai lavori su via Garibaldi: tutti i futuri interventi di restyling nell'albisolese

Sono iniziati in questi giorni ad Albisola Superiore alcuni lavori nell'area di via Garibaldi, la prima parte di un intervento che vedrà il comune albisolese cambiare volto sotto diversi aspetti.

"Con il proseguimento di alcuni lavori e la conclusione di altri interventi, vogliamo informare la cittadinanza circa tre operazioni edilizie che porteranno beneficio all'assetto urbanistico di una importante zona della città dal punto di vista del restyling urbano sia per quanto riguarda la viabilità che per il miglioramento del verde. Nella fattispecie, si tratta di tre interventi separati e distinti ma collegati fra loro in capo a soggetti privati differenti impegnati nella realizzazione di opere di urbanizzazione a computo e scomputo per l'amministrazione che si concentrano su: l'intervento edilizio della cooperativa edilizia San Isidoro con la costruzione di 4 nuovi palazzi in via di completamento; il prolungamento di via Garibaldi dopo lo spostamento dell'area canina avvenuto già nel mese di novembre; la conversione degli ex stabilimenti Fac con l'arrivo di un nuovo soggetto commerciale di vendita all'ingrosso" spiega l'assessore Luca Ottonello.

"Tutto ciò porterà ad Albisola 80 nuovi parcheggi, verranno difese le essenze arboree in salute e ne porteranno di nuove, verranno istituiti nuovi sensi unici che permetteranno di diluire e quindi ridurre il traffico sui due assi viari principali garantendo maggiore sicurezza per la viabilità di quell'area. Interventi significativi che impatteranno positivamente sull'interesse pubblico della nostra città. Credo che non si ricordi di un intervento così complesso privato che porti così tanti vantaggi all'interesse pubblico di Albisola" conclude Ottonello.