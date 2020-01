Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione: 47enne arrestato dai carabinieri di Alassio

Le indagini, coordinate dal P.M. Elisa Milocco, hanno preso spunto da una serie di informazioni raccolte dagli investigatori, in merito ad un’attività di meretricio, inizialmente avviata nel Comune di Cervo (IM) e poi, in un secondo momento, continuata in quello di Andora. Già dai primi accertamenti è emerso che due persone, un travestito di origini cubane e un transgender di origini brasiliane, sotto la “gestione” della persona tratta in arresto, si prostituivano (talvolta insieme), a pagamento, incontrando clienti di tutte le estrazioni sociali – talvolta anche persone “benestanti” o “insospettabili” - provenienti da diverse città liguri e dal vicino Piemonte.