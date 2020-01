Albenga, domenica 12 gennaio l'appuntamento con il "Trail della Gallinara"

Tutti pronti per il "Trail della Gallinara" che si terrà ad Albenga domenica 12 Gennaio. Si tratta in particolare di una gara di trail running sui panoramici sentieri sospesi tra mare e macchia mediterranea compresi fra Albenga e Alassio.

La gara competitiva prevede un percorso di 27 km con 1.300 D+ , ma c'è anche un percorso non competitivo di 12 km con 400 D+ che prevede una camminata ludico motoria 12 km 400 D+. La partenza è prevista alle ore 9,00 dalla Spiaggia Campeggio Italia in via Einaudi 37.

Questa splendida gara ha come scopo anche quello della promozione del territorio, il percorso, infatti, si sviluppa in zone prettamente naturalistiche sulle colline tra Albenga e Alassio. Al termine della gara un momento conviviale tra tutti i partecipanti con un pasta party da non perdere nel campeggio Italia.

Il sindaco Riccardo Tomatis afferma: "Siamo lieti di sostenere iniziative come questa. Lo sport è importante e attraverso questa gara si valorizza il nostro territorio, aspetto di fondamentale importanza specie in un momento di difficoltà come quello che sta vivendo il nostro Ponente in particolare dal punto di vista logistico. Il settore del turismo legato all'outdoor va senza dubbio valorizzato anche attraverso questi eventi chein Liguria, ed in particolare nella nostra zona, possono essere praticati 365 giorni l'anno".

Il vicesindaco Alberto Passino sottolinea: "Speriamo che anche quest'anno questo evento sportivo possa avere una grande partecipazione. Ringrazio gli organizzatori per l'impegno profuso e do' l'appuntamento anche ai non atleti per domani mattina per la camminata ludico motoria durante la quale si avrà modo di ammirare il nostro fantastico territorio".

Facendo un in bocca al lupo a tutti i partecipanti della gara competitiva l'Amministrazione comunale di Albenga ricorda in particolare il percorso non competitivo, una camminata di 12 km che si può fare anche accompagnati dai propri amici a 4 zampe.

Per info: info@albengarunners.it

Una curiosità meritevole di citazione è che l'evento è stato selezionato fra quelli raccomandati sulla versione statunitense della rivista elettronica 'ePodismo USA' e segnalata sul numero di questo mese.