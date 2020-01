Pietra Ligure, dal 12 gennaio collettiva di pittori pietresi in mostra permanente nel cuore del centro storico

Inaugura domani, domenica 12 gennaio, alle ore 16, in via Ugo Foscolo 76, la mostra collettiva permanente di 14 pittori pietresi che hanno deciso, con questa iniziativa squisitamente amatoriale, di "uscire allo scoperto" e "farsi vedere".

Il nuovo spazio espositivo, in pieno centro storico pietrese, è un piccolo ambiente ricavato da un magazzino ristrutturato "quanto basta", che mantiene intatte le tracce del tempo, del lavoro e della semplicità quotidiana che da lì sono passati, restituendo un'atmosfera semplice ma indicativa del desiderio di essere luogo di "passaggio", "incontro" e "comunicazione" che è già "manifesto" delle intenzioni "senza pretese", se non quella di mettersi in gioco e di "entrare in contatto", di questo gruppo di pittori dilettanti nel senso etimologico della parola e, cioè, che praticano la pittura per puro diletto, il cui valore sta nell'espressione di sentimenti e energie personali e nell'esperienza stessa della realizzazione, oltre che nell'amore per il bello.