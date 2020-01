Albissola, messa in sicurezza della parete rocciosa: restringimento della carreggiata sull'Aurelia

Continuano i lavori sull'Aurelia ad Albissola Marina, sul muraglione laterale nella zona della Margonara.

L'intervento, commissionato da Anas, è iniziato a metà della scorsa settimana ed è utile per la messa in sicurezza della parete che a causa delle ultime piogge hanno reso le parti di intonaco più friabili e si sono verificati alcuni crolli sul marciapiede. Vista la larghezza delle due corsie stradali non si è resa necessaria l'attivazione di un semaforo con un senso unico alternato ma è stato ristretta solo la carreggiata lato monte.

Un altro impianto semaforico dopo i 5 installati a Celle per i lavori di adeguamento idraulico del Rio Santa Brigida che già ha messo in ginocchio la viabilità in arrivo da Varazze e da Savona, avrebbe creato ulteriori disagi e code per gli automobilisti.

I lavori procederanno nei prossimi mesi, intanto entro aprile dovrebbe concludersi l'intervento di ripristino della volta della galleria Valloria iniziato lo scorso marzo.