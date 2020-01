Intossicazione da monossido di carbonio: soccorsi mobilitati a Leca d'Albenga

Due persone soccorse e altre due sottoposte ad accertamenti in seguito ad intossicazione da monossido di carbonio.

L'allarme è scattato intorno alle 5.00 di questa mattina all'interno di un'abitazione di Leca d'Albenga, dove al centro di una stanza era stato acceso un braciere. Qualcosa è però andato storto e così si è reso necessario l'intervento della Croce bianca di Albenga e dei Vigili del Fuoco.

Fortunatamente non si registrano gravi conseguenze, ma come già anticipato due persone sono state trasportate in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure mentre altre due (che non sembrano avere avuto particolari problemi) sono state comunque sottoposte ad accertamenti.