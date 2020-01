Gli eventi della domenica in provincia di Savona

Una domenica di gennaio ricca di eventi nella provincia di Savona: ecco cosa fare nelle località del savonese.

Savona

La Festa dell’Accoglienza domenica 12 gennaio a Savona. Uno spazio speciale in Calata Sbarbaro, un elegante susseguirsi di stand, posti nell’area della Vecchia Darsena, attorno alla città, il meglio delle eccellenze agroalimentari dell’abbigliamento e civetterie. Un evento non solo fieristico, attraverso esperienze sensoriali, laboratori, ed artigianato guideranno i visitatori in un percorso focalizzato sulle diverse produzioni, è possibile, tra l’altro, trovare il meglio dell’artigianato italiano, pelletteria (borse e scarpe), cashmere, abbigliamento stoffe pregiate, biancheria per la casa, i pizzi e la tessitura dell’Alto Adige Una giornata in posto tranquillo per tutta la famiglia.

Albenga

Tutti pronti per il "Trail della Gallinara" che si terrà ad Albenga domenica 12 Gennaio. Si tratta in particolare di una gara di trail running sui panoramici sentieri sospesi tra mare e macchia mediterranea compresi fra Albenga e Alassio.

La gara competitiva prevede un percorso di 27 km con 1.300 D+ , ma c'è anche un percorso non competitivo di 12 km con 400 D+ che prevede una camminata ludico motoria 12 km 400 D+. La partenza è prevista alle ore 9,00 dalla Spiaggia Campeggio Italia in via Einaudi 37.

Questa splendida gara ha come scopo anche quello della promozione del territorio, il percorso, infatti, si sviluppa in zone prettamente naturalistiche sulle colline tra Albenga e Alassio. Al termine della gara un momento conviviale tra tutti i partecipanti con un pasta party da non perdere nel campeggio Italia.

Cairo Montenotte

Cairo Montenotte celebra il 77° anniversario della battaglia di Nowo Postojalowka. L'appuntamento è fissato per domenica 12 gennaio. Questo il programma: ore 9.30 ritrovo dei partecipanti in piazza della Vittoria; ore 10.30 Altare della Patria-Onori alla bandiera e ai caduti; ore 11 Santa messa presso la chiesa parrocchiale San Lorenzo. Sarà presente il Coro Armonie. L'evento è promosso dal Capogruppo Alpini di Cairo con il patrocinio del comune e della sezione ANA di Savona. 12.575 Alpini caduti e dispersi, dei quali 82 erano Cairesi. Tra le ore 22 del 19 e le 18 del 20 gennaio 1943, la Divisione “Cuneense” perse nelle località di Popowka e Nowo Postojali quattro battaglioni Alpini, (Ceva, Borgo San Dalmazzo, Saluzzo e Mondovì), il battaglione di Fanteria III/277°, il Gruppo di Artiglieria da 75/13 Mondovì e una batteria da 105/11, cioè i 5/6 della sua Fanteria e più della metà della sua Artiglieria. Da qui iniziò il calvario dei superstiti che continuarono ad avanzare combattendo fino al 27 Gennaio 1943, quando la cattura del generale Battisti e degli Ufficiali del suo comando segnò la fine.

Loano

Nuovo appuntamento, a Loano, con il Mercatino di Antichità e Collezionismo organizzato dall'Associazione Culturale e Ricreativa E20 Free con il patrocinio degli assessorati al commercio e al turismo del Comune di Loano.

Domenica 12 gennaio la manifestazione dedicata all'antiquariato e agli oggetti da collezione prenderà il via alle 8 e proseguirà fino alle 20 sotto i portici di corso Europa e nei vicini giardini “Bestoso”.

Come ogni seconda domenica del mese, oltre 40 espositori presenteranno una selezionata raccolta di mobili, argenti, quadri, tappeti e oggetti dal sapore antico e ricchi di fascino. Nel mercatino troveranno posto curiosità e “cose della nonna”, ma anche oggetti da collezione e di modernariato.

Da più di cinque anni “Antichità e Collezionismo” attira appassionati e collezionisti da tutta la Liguria e dal vicino Piemonte.

Noli

Domenica 12 gennaio il tradizionale cimento invernale presso la Spiaggia dei Pescatori. Iscrizioni a partire dalle ore 10.00, alle ore 11.00 il tuffo in mare.

Pietra Ligure

Inaugura domenica 12 gennaio, alle ore 16, in via Ugo Foscolo 76, la mostra collettiva permanente di 14 pittori pietresi che hanno deciso, con questa iniziativa squisitamente amatoriale, di "uscire allo scoperto" e "farsi vedere".

Il nuovo spazio espositivo, in pieno centro storico pietrese, è un piccolo ambiente ricavato da un magazzino ristrutturato "quanto basta", che mantiene intatte le tracce del tempo, del lavoro e della semplicità quotidiana che da lì sono passati, restituendo un'atmosfera semplice ma indicativa del desiderio di essere luogo di "passaggio", "incontro" e "comunicazione" che è già "manifesto" delle intenzioni "senza pretese", se non quella di mettersi in gioco e di "entrare in contatto", di questo gruppo di pittori dilettanti nel senso etimologico della parola e, cioè, che praticano la pittura per puro diletto, il cui valore sta nell'espressione di sentimenti e energie personali e nell'esperienza stessa della realizzazione, oltre che nell'amore per il bello.

"Quella che si inaugura domani è una bella scommessa a cui auguriamo grande successo e una proposta interessante per tutti, pietresi e turisti .Tutto ciò che accresce l'offerta culturale della nostra cittadina e che valorizza angoli nascosti del nostro centro storico è una iniziativa interessante, positiva e senz'altro lodevole", commenta il Sindaco Luigi De Vincenzi.

Appuntamento domenica 12 gennaio p.v., dalle ore 16.00 alle ore 18.00, in via Ugo Foscolo 76 a Pietra Ligure.

Al termine un piccolo rinfresco.

Ingresso libero.

Vado

Da sabato 4 gennaio, hanno preso il via gli speciali saldi dove il Molo 8.44 di Vado Ligure coccola i suoi clienti dando il via a più di un mese di offerte sensazionali che variano dal 30 al 50%. Tutti i punti vendita dello shopping center più grande della regione Liguria, il solo dove l’esperienza delle compere ricercate e di importante caratura si unisce a momenti conviviali e d’intrattenimento, propongono fino a lunedì 17 febbraio svendite da capogiro. Prezzi ribassati su articoli di ogni genere, a cominciare da quelli del settore sportivo, abbigliamento e calzature per uomo, donna e bambini disponibili presso: Conbipel, Conte, Factory Outlet, Fiorella Rubino, Den Store, H&M, Guess, Motivi, Please, Jack and Jones, Takko Fashion, Terranova. Spazio però anche per lo svago per i più piccoli con il rodeo con il toro meccanico, la caccia al tesoro e soprattutto il Luna Park che sarà aperto sino al 19 gennaio dal lunedì al venerdì solo al pomeriggio e il sabato e domenica tutto il giorno.