Nel sessantesimo di 'Tutto il Calcio Minuto per Minuto', Alassio ricorda Andrea Boscione

Data di nascita: 1959. Primo campionato: 1959-60. Prima puntata strutturata con i collegamenti nei vari campi: 10 gennaio 1960. Ideatori tre nomi che faranno la storia della radio: Guglielmo Moretti, Roberto Bortoluzzi e Sergio Zavoli.

Ha compiuto 60 anni venerdì scorso 'Tutto il Calcio Minuto per Minuto', uno dei capisaldi del palinsesto sportivo della Rai.



Tra i conduttori – negli studi Rai – in questi sessant’anni ci sono stati, dopo Roberto Bortoluzzi, Massimo De Luca, Alfredo Provenzali e Filippo Corsini - sul ponte di comando dal 2012 -Sandro Ciotti, Enrico Ameri, Riccardo Cucchi, Everardo Della Noce, Giovanni Scaramuzzino...



E tra i protagonisti di quelle domeniche in bianco e nero degli Anni Sessanta c'era anche un pezzettino di Alassio, Andrea Boscione, giornalista, radiocronista, e telecronista sportivo (ma anche musicale) nato proprio nella Città del Muretto il 27 giugno del 1927.

Le sue indiscusse capacità gli valsero due volte il Premio Saint-Vincent per il giornalismo, nel 1962 e nel 1965. Dopo la sua scomparsa, prematura, l'Amministrazione Comunale alassina, per ricordare il suo nome e le sue straordinarie capacità mediatiche, nel 1999 gli intitolò la via che collega la via Dante con Via Brennero.