Toirano, il capogruppo di minoranza Bianco replica al sindaco De Fezza: "Scappare davanti ai problemi non aiuta a risolverli e non fa il bene della popolazione"

"Il consigliere di minoranza Roberto Bianco ha taciuto, nell'immediato, in merito alla scelta del Sindaco di Toirano e degli appartenenti alla Giunta e allo Staff di allontanarsi dal Gruppo Facebook 'Toirano'". Si apre così la nota diffusa da Roberto Bianco, consigliere di minoranza del Comune di Toirano. "Taciuto perché, sulle prime, sembrava fin quasi una burla - prosegue Bianco - E' doveroso premettere che, nella misura in cui l'atto di un cittadino configuri un illecito, non potremmo accordare alcuna solidarietà morale al trasgressore: la legalità è sacra, da qualsiasi lato la si consideri. E questo anche se qualcuno avesse inteso quel comportamento come una forma di tutela verso sé stessi e altri concittadini. Esistono dei procedimenti giuridicamente corretti e si devono seguire quelli. Tuttavia non si capisce come, in una realtà comunale quale quella di Toirano, l'Amministrazione possa lasciare i cittadini senza una voce di riscontro alle problematiche che vengono sollevate".

"Si propugna la libera espressione del pensiero - aggiunge il capogruppo di minoranza - senza accordare però una linea di ascolto altrettanto libera. La risposta dell'Amministrazione è semplicemente andarsi a costruire un'oasi altrove, considerando l'atmosfera troppo pesante. Perché? Davvero non lo capiamo. Il problema dell'Autovelox è provinciale, non comunale. Anzi, è nell'interesse del Comune, quale Ente locale maggiormente prossimo al cittadino, la raccolta e la veicolazione dei disagi del cittadino al livello amministrativo superiore, al fine di correggere il tiro di talune azioni amministrative in campo che possano arrecare un danno alla collettività anziché il beneficio propugnato".

"Sindaco De Fezza, però, non ci sta - continua Bianco - Poteva limitarsi a fare le segnalazioni che avesse ritenuto doverose e fondate, restando a rispondere alle domande e alle lamentele dei concittadini. Si, anche le lamentele: l'Amministrazione comunale non comporta 'onori e oneri' bensì 'oneri e onori', in questo specifico ordine che distingue ogni forma di pubblico impegno. Forse il Sindaco non aveva considerato questo, all'atto dell'elezione. Forse la Giunta pensava che bastasse condividere qualche 'work in progress' per imbonire la cittadinanza. No, cari Toiranesi. Non funziona così. La nostra Costituzione, all'articolo 118 primo comma, recita 'Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza'. Esercitare le funzioni amministrative significa mantenere un continuo flusso di dialogo con la cittadinanza e farsi materialmente carico di ogni problema, bussando ai piani superiori se dovesse presentarsene uno con rilevanza sovracomunale o che implichi un impegno spropositato per le dimensioni dell'Ente".