Albissola Marina, tante le attività complementari ed i progetti didattici garantiti dal Comune alle scuole del territorio

La “Convenzione tra Istituto Comprensivo Albisole (ICA) e il Comune di Albissola Marina per l’attuazione del diritto allo studio e per la gestione da parte dell’ICA dei relativi finanziamenti comunali” risale all’anno 2016 e da allora, ogni anno scolastico puntualmente il Comune di Albissola Marina sostiene progetti ed attività degli studenti.

Quest’anno la Delibera di Giunta comunale nr. 151 del 12/11/2019 ha veicolato 22.000 euro all’ istituto scolastico, per dare continuità ad attività e laboratori diventati consuetudine ma anche per attivare nuove sinergie.

“Negli ultimi 6 anni motivo di vanto per l’Assessorato alla Pubblica Istruzione”, commenta il Vice Sindaco Nicoletta Negro “sono stati certamente i progetti messi in pratica dalla scuola secondaria di primo grado. Con la sezione blu prima e quella verde poi, la scuola ha fatto una grande scommessa, riuscendo a vincerla valorizzandosi al massimo. Imparare sui libri e mettere poi in pratica sul “campo”, orientando il programma su argomenti affascinanti e stimolanti come mare e territorio era un’idea ambiziosa ed innovativa, a cui il Comune ha partecipato con favore interagendo ed aiutando con diversi fondi il polo.

I ragazzi nelle due sezioni frequentano la scuola con maggior stimolo ed i genitori vorrebbero tornare bambini per provare questa esperienza affascinante e formativa! Lo stretto rapporto con la Capitaneria e con Coldiretti fa inoltre di queste due iniziative veri e propri pilastri, sui quali la scuola di Albissola è fiera di costruire le basi per il futuro”

Ma tanti e molteplici sono i progetti che coinvolgeranno i nostri ragazzi, e nello specifico:

Per la Scuola dell'Infanzia “I.Negri” l’Amministrazione ha condiviso il progetto approvato direttamente dall’ICA, relativo al “Laboratorio di ceramica”, che mai può mancare per gli alunni del nostro territorio;

Alla Scuola Primaria “A.Barile” sarà attivo il “Laboratorio di educazione all’arte e al patrimonio storico e artistico della ns. cittadina “Arte e territorio” a cura di “Laboratoriol”;

a cui si aggiunge un bellissimo Progetto pedagogico dal titolo: “Lezioni di volo” a cura dell’Associazione Culturale TEATRO 21 di Cairo Montenotte che aiuterà i ragazzi nello sviluppo del concetto di identità comunitaria, come supporto a processi individuali e collettivi di crescita e come facilitatore nella costruzione di relazioni e di significati condivisi;