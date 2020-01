Materiale sull'Aurelia dalla galleria del Castelletto a Finale: emessa ordinanza di messa in sicurezza

E' stata emessa nei giorni scorsi da parte del sindaco di Finale Ugo Frascherelli un'ordinanza contingibile ed urgente per motivi di pubblica incolumità per la verifica e le successive opere di manutenzione e messa in sicurezza dei terreni sovrastanti la galleria del Castelletto, a seguito di caduta di materiale detritico sulla Via Aurelia che si era verificata lo scorso 4 gennaio.

A destare preoccupazione era stata quella che poi si era semplicemente rivelata una pianta di agave ammalorata e distaccatasi dal terreno.

Sul posto si erano immediatamente precipitati i vigili del fuoco per la rimozione del materiale dalla carreggiata e la primaria sistemazione del versante.