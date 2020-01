Meteo, ancora qualche giorno di stabilità. Da sabato previsto l'arrivo di aria più fredda

Almeno fino a venerdì non cambierà molto la situazione, con correnti anticicloniche che manterranno condizioni stabili e di bel tempo su tutto il Nord-Ovest. Nebbie su pianure e temperature in media per presenza di aria più fresca in quota. Da sabato potrebbe cambiare la circolazione con aria più fredda in arrivo da est e possibili nevicate in montagna.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 13 a venerdì 17 gennaio.

Cielo per lo più sereno alternato a passaggi nuvolosi con nubi stratiformi o alte, senza precipitazioni rilevanti se non nella Liguria di Levante. In pianura possibili nebbie anche persistenti durante il giorno. Temperature massime comprese tra 9 e 13 °C, in lieve calo solo domani. Nelle località con nebbie o copertura del cielo durevole potrebbero rimanere più basse. Minime stazionarie e sempre poco sotto lo 0 in pianura (localmente fino a -3/-4 °C), tra i 4 e gli 8 °C sulle coste liguri. Venti per lo più assenti o deboli a regime di brezza in pianura, in qualche occasione fino a localmente moderati da sudovest su Liguria orientale.

Da sabato 18 Gennaio.

Il passaggio di una veloce perturbazione che potrebbe avvenire già nella giornata di venerdì smuoverà un po’ le acque, anticipando l’ingresso di aria più fredda da est. Si formeranno delle basse pressioni sul Mediterraneo occidentale, ma non è ancora possibile stabilire se porteranno precipitazioni consistenti sulle nostre zone, che comunque sembrano più probabili ad inizio settimana successiva.

Previsioni locali

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona