Roccavignale, prosegue la crescita demografica. Il sindaco Fracchia: "Felice di questo risultato"

La popolazione di Roccavignale continua a crescere. Per l'ottavo anno consecutivo, il comune valbormidese ha fatto registrare un segno positivo per quanto riguarda il numero di residenti. Unico caso in Liguria di un paese dell’entroterra con queste performance.

Nel dettaglio: 732 anno 2013, 746 nel 2014, 752 nel 2015, 760 nel 2016, 766 nel 2017, 768 nel 2018 e 770 nel 2019.

"Considerando che ci hanno salutato anche 10 richiedenti asilo. Abbiamo chiuso una struttura. Il risultato demografico è veramente importante. Sono davvero felice di questi risultati che ci rendono sempre più orgogliosi di essere roccavignalesi" commenta il primo cittadino Amedeo Fracchia.