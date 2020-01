"Sardina cerca sardina", Savona ritorna in piazza dopo il flashmob di dicembre

Domenica 19 gennaio le sardine ritornano in piazza in Emilia con una sei ore di festa (sarà presente anche una delegazione savonese), ma Savona non sta a guardare e venerdì 24 gennaio dalle 19.00 alle 20.00 spazio ad un ulteriore flashmob dal titolo “Sardina cerca Sardina” in un luogo ancora da definire ma che ha come obiettivo la ricerca di valori comuni.