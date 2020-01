Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio odierno in seguito alla segnalazione di un incendio divampato ai danni di un'auto nei pressi di via Ignazio Messina (tratto di via Aurelia).

L'incendio è stato prontamente neutralizzato e non si segnalano persone ferite o intossicate.

Successivi accertamenti hanno fatto emergere che il mezzo bruciato era stato utilizzato dagli autori del furto al negozio "EuroXOro" di via Sordo a Pietra Ligure (leggi QUI), che lo hanno poi incendiato e abbandonato.