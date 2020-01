Alassio, il premio "Bacio d'Argento" 2020 di Balzola a Giovanni Toti

Ritorna il Bacio d'Argento Balzola. Si svolgerà il 27 gennaio alle ore 17.30 nella saletta interna del Caffè Pasticceria Balzola l'edizione 2020 del Bacio d'Argento Balzola. Questo premio viene riconosciuto a tutte quelle persone legate ad Alassio che si sono distinte per meriti civili, istituzionali, culturali o professionali.

Quest'anno il tema sarà importante, legato indissolubilmente ad una data, il 2019, che ha visto i Baci di Alassio festeggiare i 100 anni dalla loro creazione: valorizzazione e tutela dei prodotti tipici liguri. Il premio verrà dato al Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti.

"Un premio che riconosce l'importanza delle istituzioni nel territorio di tutelare, supportare e difendere i prodotti tipici liguri" - dichiara Carlomaria Balzola - la scelta del Governatore Toti cade proprio in questo senso, far capire, riconoscendo il premio alla massima istituzione politica regionale, quanto indirizzare i propri sforzi verso la difesa delle eccellenze del nostro territorio possa aprire nuove possibilità turistiche commerciali, tutelando in primis i luoghi e creando possibilità di impiego e di produzione."

In passato vennero premiati personaggi come Beniamino Gigli, Tito schipa, Primo Carnera, Walter Chiari. Alla cerimonia del 27 Gennaio saranno presenti il Vescovo della Diocesi di Albenga Imperia Mons. Guglielmo Borghetti, l'amministrazione comunale, parlamentari, il presidente provinciale di Confcommercio, rappresentanti delle categorie alassine, associazioni storico culturali e associazioni di volontariato.