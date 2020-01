Savona celebra la "Giornata del Dialogo Cattolici-Ebrei"

Ritorna la “Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei” trentesima edizione a livello italiano e che per la nona volta, si svolge anche a Savona.

Dopodomani, mercoledì 15 gennaio alle 17 nella sala Cappa del centro “Città dei Papi” in via dei Mille 4, in occasione dell’appuntamento nazionale promosso da Cei e Assemblea dei Rabbini d’Italia, la comunità cattolica e quella ebraica si confronteranno sul “Cantico dei Cantici” dalle Cinque Meghillot.

L’incontro, dal sottotitolo “Comunicare le fedi oggi”, è promosso dall’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso ed è inserito anche nella formazione continua per gli iscritti all’Ordine dei giornalisti. Interverranno il vescovo di Savona-Noli Calogero Marino, il Rabbino capo della Comunità ebraica di Genova Giuseppe Momigliano, il delegato diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso don Giovanni Lupino, il dottor Amnon Cohen, già primario di pediatria all’ospedale san Paolo e presidente della Comunità ebraica ligure, con Marco Gervino, giornalista e direttore de Il Letimbro, nel ruolo di moderatore.

Il format sarà come sempre un franco e fraterno scambio di punti di vista tra gli autorevoli relatori che, pur provenendo da realtà culturali e religiose differenti, grazie a questi appuntamenti condividono con il pubblico sempre maggiori punti di contatto.