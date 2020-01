Lega Giovani Liguria: "Scuole e università senza soldi ma con due ministri"

"Ecco il quadro che si presenta agli studenti italiani al rientro nelle aule scolastiche e all'inizio della sessione invernale degli esami: con le dimissioni di Fioramonti, dovute al mancato finanziamento all'istruzione nella Legge di Bilancio 2020, la scuola italiana è completamente nel caos" spiegano in una nota dalla Lega Giovani Liguria.

"La scelta di Conte di spacchettare il MIUR in due distinti dicasteri ci preoccupa ma ci fa anche sorridere: è assurdo che chi per anni si è battuto contro le “poltrone” e contro gli sprechi della politica, in seguito alle dimissioni di un ministro decida di nominarne ben due. Ci sembra paradossale, infatti, che il Governo abbia trovato i soldi per mantenere un ministero in più, ma non trovi il coraggio di investire sulla formazione e sull'educazione degli studenti italiani. I più colpiti dal taglio degli investimenti saranno proprio gli studenti, completamente ignorati dall'ultima finanziaria".