Legge elettorale, Gruppo Pd: "Discussione fallita per le liti nella maggioranza"

"Anche oggi la discussione sulla legge elettorale regionale è fallita. E ha toccato punte di vero e proprio surrealismo quando Vaccarezza, che si era dimesso dalla presidenza della Commissione competente, ha annunciato di volersi ricandidare alla sua guida facendosi rieleggere nella prossima seduta, in modo da provare la compattezza della maggioranza. Compattezza che però, al momento, pare una chimera". Così il Gruppo Pd Regione Liguria.

"Il Gruppo del Pd ribadisce la propria disponibilità a utilizzare i pochi giorni rimasti per arrivare a una nuova legge elettorale, che preveda il superamento del listino tramite un equilibrato premio di maggioranza e l’introduzione della doppia preferenza di genere - proseguono gli esponenti dem - Con grande sorpresa, oggi in Commissione, abbiamo appreso che la maggioranza di centrodestra potrebbe arrivare a una sintesi di legge elettorale, che però varrebbe per le elezioni del 2025! Non si è mai vista una cosa del genere. E se non fosse un tema serio saremmo alle comiche finali".

"Ci pare che, come sempre, la maggioranza abbia prodotto tanto fumo per coprire le proprie difficoltà nel proporre una legge adeguata. Per modificare il sistema elettorale ligure servono 21 voti: il centrodestra viaggia tra i 17 e i 18" concludono infine dal Gruppo Pd Regione Liguria.