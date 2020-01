Savona, Meles (M5S) all'attacco sul piano del traffico: "Documento che esiste solo sul blog della Lega"

"Dopo che per quasi tre anni il vicesindaco Arecco ha tediato tutti con fantomatiche rivoluzioni del traffico mai viste nemmeno in bozza, dopo che a ben due richieste di accesso agli atti ci è stato risposto che 'non esiste alcune bozza di piano del traffico', dopo che sono stati annunciati nuovi rilievi dei flussi di traffico, abbiamo chiesto che ci venisse illustrato il piano del traffico in commissione". Così Manuel Meles, capogruppo M5S in consiglio comunale a Savona.