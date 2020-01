Giovedì 16 gennaio a Finalborgo arriva "Stelle per una notte 4"

Dopo il rinvio di dicembre legato al maltempo, torna all’Auditorium di Santa Caterina a Finalborgo “Stelle per una notte”: l’appuntamento è stato rinnovato per la serata di giovedì 16 gennaio alle 21.

L’evento è organizzato dallo Zonta Club Finale Ligure e ogni anno vede il ricavato destinato a una finalità benefica differente: questa quarta edizione destinerà due contributi alla Casa rifugio di Savona e alle donne del carcere di Genova Pontedecimo.

Il format di “Stelle per una notte”, ispirato al celebre show televisivo “Ballando con le Stelle”, è entusiasmante: i migliori istruttori di danza del comprensorio si sfidano nella difficile impresa di far ballare alcuni “nomi noti” della cultura, della politica, del commercio, dell’imprenditoria e della cultura locale. Il tutto sotto l’occhio attento di una giuria altamente qualificata, ma anche con il voto del pubblico.

Le esibizioni delle coppie concorrenti saranno intervallate con quelle di tantissimi ospiti di prestigio.

I biglietti erano già andati a ruba in previsione della data di dicembre, ma in caso di eventuali “disdette dell’ultimo momento” dovute al cambio di programma per l’allerta meteo, si può ancora verificare presso la Libreria Centofiori di Finale Ligure se fossero disponibili del posti.

Presentano la serata Maura Firpo e Domenico Luongo. Tecnici audio-video Francesco Bottaro e Lorenzo Vicino. Videoriprese di Gabriele Vilardo. Regia di Luisa Zanoli.