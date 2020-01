L'Accademia Kronos Onlus cerca volontari operativi per incrementare gli interventi sul territorio

Accademia Kronos Onlus, associazione di protezione ambientale riconosciuta dal Ministero dell’ambiente con oltre 40 sezioni e referenti territoriali in tutta Italia, è presente anche a Savona con un gruppo di volontari aggregati alla sezione del Ponente Ligure operativi sul territorio che si occupano della tutela degli animali con particolare attenzione all’inserimento degli stessi nel contesto urbano.

Queste le mansioni: la vigilanza sul territorio tramite guardie Zoofile Ambientali; controlli pre-affidi, affidi e post adozione; controllo del benessere degli animali e delle loro strutture; collaborazione con altri enti del settore, rifugi e canili; acquisto cibo e medicinali per animali bisognosi tramite raccolte.

L'associazione ricerca volontari operativi per incrementare gli interventi sul territorio. E’ presente anche il Centro Studi Internazionale per la salvaguardia e lo sviluppo sostenibile del bacino del Mediterraneo con una sezione territoriale che opera in piena autonomia, occupandosi mdi ricerca e programmazione nell’ambito dell’economia circolare.

Per info: Albenga 331 8369495/Savona 349 4174808.