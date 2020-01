Borghetto, viabilità Capo Santo Spirito. Il sindaco Canepa: "Verrà istituito un servizio movieri dalle 7 alle 19.30"

"Aggiornamento viabilità Capo Santo Spirito. Scusandomi per i grossi disagi accaduti nella giornata di ieri, tenendo conto delle più che giustificate lamentele, facendo tesoro dei suggerimenti pervenuti e ritenendo, io stesso non adeguato l’attuale orario di servizio dei movieri (8.00/17.00), ho richiesto a proprietà e direzione lavori di istituire un servizio che coprisse gli orari nevralgici del traffico veicolare". Cosi commenta in una nota il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa.

"Quindi a partire da domani o al più tardi da dopodomani, (tempistiche necessarie all’impresa per reperire personale) vi sarà un servizio di movieri a partire dalle 7.00 del mattino e fino alle 19.30 di sera articolato su 2 turni senza soluzione di continuità".

"Contestualmente è stato richiesto di riparametrare la durata dell’alternanza dei semafori che, parimenti, aveva necessità di essere ottimizzata" conclude il primo cittadino.