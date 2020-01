Passa in Regione l'OdG contro l'antisemitismo

Questa mattina durante la seduta dell'Assemblea del Consiglio Regionale, è stato approvato all'unanimità il mio ordine del giorno affinché anche l'Italia adotti la definizione operativa di Antisemitismo.

Mai come oggi la battaglia contro l'antisemitismo deve essere viva e attiva e la giornata di oggi segna un passo importante in questa direzione. La definizione operativa di antisemitismo – giuridicamente non vincolante adottata in assemblea plenaria dell’IHRA a Bucarest il 26 maggio 2016 è molto chiara in merito: “L’antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti. Le manifestazioni retoriche e fisiche di antisemitismo sono dirette verso le persone ebree o non ebree, i loro beni, le istituzioni delle comunità ebraiche e i loro luoghi di culto.”

Questo ordine del giorno è un documento assolutamente apolitico, scevro da colori di partito.