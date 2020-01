Laigueglia piange la scomparsa di Lucio Cassiano: fu "storico" brigadiere dei Vigili Urbani

E' mancato nella giornata di ieri all'età di 89 anni Lucio Cassiano. Molto conosciuto a Laigueglia per aver prestato 35 anni di servizio nella località rivierasca come brigadiere dei Vigili Urbani.

Nel 1963 si era sposato nella parrocchia di San Matteo con Maria Antonietta Caligaris. Hanno vissuto a Laigueglia fino al 1990.

Lo ricorda così il Primo Cittadino laiguegliese Roberto Sasso Del Verme: "Un enorme dispiacere per il Comune di Laigueglia. Una persona ligia, onesta, ricordata con affetto da tutta la città. E chi, come me - racconta ancora il sindaco - è nato e cresciuto a Laigueglia, lo ricorda bene nell'esercizio delle sue funzioni, in uniforme nel paese. Tutta l'amministrazione comunale si stringe attorno ai familiari in questo momento di cordoglio", conclude il sindaco.