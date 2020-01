Pietra Ligure, incidente sulla via Aurelia: un codice giallo al Santa Corona (FOTO)

Incidente stradale questa mattina a Pietra Ligure. L'episodio si è verificato sulla via Aurelia (alla'altezza della stazione ferroviaria) intorno alle ore 9.30. Secondo quanto riferito, il sinistro pare aver interessato un'automobile (Volkswagen Up) e una moto.

Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Loano e la polizia locale per i rilievi del caso. Una persona è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Per consentire le operazioni di soccorso, la viabilità ha subito disagi in entrambe le direzioni. Ancora in via di accertamento la dinamica del sinistro.