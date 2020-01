Carcare, il 16 gennaio riprende il Ciclo di Lezioni-Conversazioni del Centro Culturale di Educazione Permanente S. G. Calasanzio

Giovedì 16 gennaio 2020 alle ore 20,45 presso l’Aula Magna del liceo Calasanzio, riprenderà il XXXVII Ciclo di Lezioni-Conversazioni del Centro Culturale di Educazione Permanente S. G. Calasanzio di Carcare.

In ottemperanza al tema generale di questo Ciclo, “Leonardo da Vinci: genialità e attualità”, la prof.ssa Daniela Oliveri, docente di Storia dell’Arte al Liceo Calasanzio, tratterà il tema “Entro la cornice di uno strano quadro, Leonardo pittore”. Dalla magistrale lezione introduttiva del prof. Fulvio Bianchi, tenuta in apertura del XXXVII Ciclo, la prof.ssa Oliveri analizzerà alcuni aspetti artistico-figurativi del grande Genio Italiano attraverso la sua immensa opera pittorica tutt’oggi ammirata in tutto il mondo.