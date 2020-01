Il 70° Festival di Sanremo si presenta in città: i protagonisti al Casinò, Amadeus presenta la squadra del 70° (Foto e Video)

Il 70° Festival di Sanremo si prepara a invadere la città con il suo carico di musica, glamour e spettacolo. Questa mattina al Teatro dell'Opera del Casinò è andata in scena la tradizionale conferenza stampa che anticipa di circa un mese la kermesse di febbraio.

Presente il conduttore e direttore artistico Amadeus, insieme ai vertici Rai e all'amministrazione matuziana.

E’ stato Amadeus ad aprire le danze con il racconto di come è nata la sua storia vicina al 70° Festival di Sanremo: “Quando il 2 agosto ero in vacanza ed ho ricevuto la chiamata per condurre il ‘Sanremo 2020’, ho ovviamente provato una grande emozione. Fiorello mi ha chiamato poco dopo chiedendomi se ero agitato ma io ero e sono tranquillo. E’ un sogno che si avvera, dopo aver visto tanti Festival da ragazzino. Sanremo è la famiglia ed è un evento che nel mondo non esiste. Non avrei mai immaginato di essere qui da direttore artistico e conduttore. Il mio primo pensiero è stato quello di fare un Festival che potesse stupire ma di farlo anche come lo sentivo io, senza adagiarmi sulle 69 edizioni precedenti. Sarebbe stato un grandissimo errore. Daremo un occhio al passato ma soprattutto che guardi al presente ed al futuro. Quando Marano mi ha parlato di questo progetto l’ho subito sposato, perché Sanremo deve essere il più grande show dell’anno, ma l’intera città deve vivere la manifestazione. E questo è quanto accadrà perché ci sarà lo show all’Ariston, quello classico. Ma uscirò anche fuori per accogliere artisti o portarli in città, una città che parteciperà completamente. Tutta la Rai si muoverà perché Sanremo è di tutti, perché non c’è niente che possa coinvolgere un paese come il Festival. L’idea è stata quella di non fare una cosa già vista. Ho voluto dare una vetrina ai ‘Big’ il 6 gennaio ed ho pensato di non portare le solite due donne, ma una serie di donne che potessero portare situazioni diverse tra loro”.

Amadeus ha poi parlato di chi sarà con lui al Festival: “Per costruire lo show ho pensato da subito agli amici ed il primo è stato Fiorello. Con lui 35 anni fa ci eravamo promessi che se un giorno avessi condotto Sanremo, lo avrei chiamato subito. Stessa cosa ho fatto con Tiziano Ferro e lui subito mi ha garantito che sarebbe venuto a Sanremo. Ma, quando gli ho chiesto di esserci tutte le sere, lui non ha battuto ciglio. Stessa situazione con Roberto Benigni, che a volte mi chiama come il Sindaco ‘Amedeus’, ma sarà sicuramente qualcosa di indimenticabile come Fiorello. Perché l’imprevedibilità mi affascina”.

“Sarà un piacere avere donne meravigliose vicino a me. E’ un piacere ed un onore, soprattutto per chi, come Antonella Clerici, ha accettato in un attimo di essere con noi. Tra i primi nomi che hanno occupato le pagine dei giornali c’è sicuramente Diletta Leotta, particolarmente amata da chi segue il calcio come me. Importante anche la presenza di Francesca Sofia Novello, modella, e Georgina Rodriguez (compagna di Cristiano Ronaldo) al giovedì. Sono felice anche per la presenza di Laura Chimenti ed Emma D’Acquino, che porteranno qualcosa di loro al Festival. Ci sono altre donne che non sono potute venire oggi: Rula Jebreal, donna intelligente con esperienza internazionale che potrà parlare di donne, senza nessuna distinzione; Sabrina Salerno, che è stata una splendida icona sexy e che ora è ancora bellissima ed è affascinante. E’ legata alla musica con una sua meravigliosa storia; arriverà dall’Albania la presentatrice Alketa Vejsiu, per portare al Festival un paese molto vicino a noi. Senza dimenticare Mara Venier, amata dal pubblico e che parlerà di ‘Domenica In’ dal palco dell’Ariston”.

Oltre a queste anche Monica Bellucci, la prima che Amadeus ha incontrato e che sarà al Festival nella seconda serata, il mercoledì.