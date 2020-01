"Regalami un mare pulito": il concorso per bambini indetto da Assonautica Savona

Navigando in rete seguendo come filo conduttore il mare, ho trovato in un sito dedicato alla scuola primaria e alla scuola dell’infanzia, una bella poesia di Erminia dell’Oro. Leggendola mi è tornata in mente questa frase scritta da una bambina di seconda elementare sul quaderno degli ospiti dopo avere assistito con i compagni di scuola ad una lezione di ecologia presso la nostra sede: “Io e la mia amica un giorno salveremo il mare”.

Il mare malato

Un delfino molto ammalato

che ha bisogno di essere curato

va, guidato da un bianco gabbiano,

dal pesce dottore che sta lontano.

Nella grotta del pesce dottore

il delfino attende per ore

-di pesci malati ce ne sono tantifinchè una cernia esclama:-Avanti!

Il pesce dottore con baffi e occhiali,

ha nelle conchiglie i medicinali,

dice al delfino, con grande dolore:

-Hai dei problemi ai polmoni e al cuore.

Il mare è triste, malato,

da quando gli uomini lo hanno inquinato.

Oggi chiamiamo il pesce postino,

darà una lettera ad ogni bambino.

Diranno i bimbi di tutto il mondo,

facendo insieme un girotondo:

“I fiumi, i laghi, l’ amato mare,

a ogni costo dobbiamo salvare”

(Erminia dell'Oro).

…. il pesce postino ha davvero consegnato la sua lettera ai bambini!

Quest’anno il concorso di disegno di Assonautica Provinciale di Savona è giunto alla quarta edizione. E’ stato deciso di indirizzarlo verso un tema ecologico ed è stato intitolato “Regalami un mare pulito”.

L’intento è quello di rendere sempre più partecipi i bambini ai problemi legati all’inquinamento. I bambini, attraverso i disegni, esprimono la loro volontà di cambiare e di rendere partecipe anche il mondo degli adulti, sensibilizzando sui temi ambientali tutte le generazioni, passate e future.

I disegni dovranno essere consegnati alla Segreteria di Assonautica – Savona Lungomare Matteotti 1 – entro il 20 gennaio 2020. Nel caso in cui la classe di appartenenza non partecipi al concorso l’alunno potrà partecipare da solo.