Banda ultra larga nell'entroterra, Liguria indietro per il PD: "Il Governo stanzia nuovi fondi ma la giunta Toti si fa trovare impreparata”

“Il Governo stanzia nuove e importanti risorse per la Strategia Aree Interne, ma la giunta Toti si fa trovare, ancora una volta, impreparata”.

Ad affermarlo è il gruppo PD in Regione Liguria, che accusa l'attuale governo regionale di non aver ancora sbloccato le risorse per l'ultra banda larga nei paesi dell'entroterra.

“L’ultima legge nazionale di Bilancio - spiega la nota - ha recentemente incrementato il fondo dedicato allo sviluppo dei piccoli Comuni dell’entroterra sul fronte del sostegno al piccolo commercio (30 milioni di euro in più nel 2020 e altrettanti nel 2021 e nel 2020) e su quello relativo ai servizi come sanità e trasporti (con l’aggiunta di 60 milioni nel 2021, 70 nel 2022 e altri 70 nel 2023)”.

Continuano i dem: “La Liguria però, come emerso questa mattina in aula a seguito di un’interrogazione presentata dal gruppo del Partito Democratico, con primo firmatario il capogruppo Giovanni Lunardon, è ancora ferma al 2014 e cioè alla delibera della giunta Burlando che, all’epoca, quando la Strategia nazionale era in fase sperimentale, aveva individuato 4 aree interne sul territorio regionale: Valli dell’Antola del Tigullio, Beigua-Sol, Alta Valle Arroscia e Val di Vara”.

“Sarebbe stato importante che la giunta Toti si fosse fatta trovare pronta con una delibera in grado di individuare nuovi ambiti territoriali da inserire nella Strategia Aree Interne, per accedere alla nuove risorse nazionali e pensare di mettere in campo anche fondi propri (l’unica buona notizia in tal senso è l’impegno a destinare il 20% del Fondo strategico a investimenti a favore dei piccoli Comuni e delle aree interne che il Gruppo del Pd è riuscito a strappare alla maggioranza con un ordine del giorno all’ultima legge regionale di bilancio)”.

“L’assessore Benveduti, oggi in aula, ha risposto di essere in attesa di capire le modalità di riparto, ammettendo, in poche parole, di non aver fatto ancora nulla in propositivo. Ma è la Regione che deve prendere l’iniziativa e chiedere la convocazione di un tavolo per verificare con il Governo questi criteri. Tanto più che da mesi, sempre la giunta Toti, continua a non voler sbloccare i fondi europei (svariati milioni di euro) per l’ultra larga banda: un’opportunità importantissima per la digitalizzazione delle aree interne che, ancora oggi, in molti casi, restano tagliate fuori dalle grandi reti telematiche” accusano dal Partito Democratico dopo il consiglio regionale svoltosi in giornata.

“La Strategia Aree Interne è un progetto vitale per i piccoli Comuni dell’entroterra, perché consente il loro rilancio e perché garantisce ai cittadini servizi fondamentali. La giunta Toti non può continuare a stare a guardare” concludono infine con un monito dal PD.