I circolo Pd si radunano a Cairo: si parlerà di Val Bormida, elezioni regionali e Europa

"La Val Bormida in Liguria e in Europa. Iniziative, idee e proposte per il territorio". Un incontro organizzato dal Partito Democratico-Circoli Val Bormida. L'appuntamento è fissato per la mattinata di sabato 18 gennaio alle ore 10 presso la Soms Giulio Cesare Abba (via Fratelli Francia 12) a Cairo Montenotte.

Durante l'incontro si parlerà dell'organizzazione dei coordinamenti Circoli Val Bormida; delle criticità del territorio e delle oramai prossime elezioni regionali, in programma nella primavera di quest'anno.

All'evento prenderanno parte il parlamentare europeo Brando Benifei e il consigliere regionale Mauro Righello.