Il progetto "Nonunomeno" diventa una tesi e porta l'albenganese Ylenia Liberto alla laurea con un voto di 103

Ylenia Liberto, una bellissima ragazza 24enne da Leca di Albenga, si è laureata stamane alle 10 in Scienze Pedagogiche e dell'Educazione.

Sta dedicando la sua vita alla solidarietà. Infatti fa parte del progetto "NONUNOMENO" volto a inserire nel mondo del lavoro i giovani in difficoltà per motivi di invalidità. E NONUNOMENO si chiama il noto bar dei giardini Peter Pan di via Dalmazia e NONUNOMENO Ylenia ha voluto intitolare la sua tesi illustrata dal relatore prof. Angelo Gianfranco Bedin.

E' stata una cerimonia commovente quella del conferimento della laurea ad Ylenia. I professori ne sono rimasti colpiti, tant'è che una di essi, la prof.ssa Daniela Battaglia, ha invitato la neo dottoressa Ylenia Liberto a tenere una conferenza presso l'Università nel maggio prossimo e a Santa Margherita in agosto, portando con sé tutto lo staff dei ragazzi e ragazze che lavorano nel progetto NONUNOMENO.

E gran parte dello staff non ha voluto mancare a presenziare a Genova alla cerimonia. Partito di buon ora da Albenga, il gruppo, capitanato da Marta Gaia (una delle responsibili di NONUNOMENO) è piombato a sorpresa nell'aula dell'Ateneo festeggiandola con baci e abbracci e foto , facendola commuovere. Ylenia Liberto, una ragazza "rara avis". Ha meritato il voto 103.