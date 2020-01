Giustenice, prosegue la messa in sicurezza del territorio dopo i danni provocati dal maltempo (FOTO)

Proseguono a Giustenice le operazioni di messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica di un tratto di strada in località Costa e i lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio incombente sulla strada di via Villetta in località Marenchi, lavori derivanti dall'ondata di maltempo del novembre scorso. Ad annunciarlo è il sindaco Mauro Boetto con un post su Facebook:

"Continuano celermente i lavori di messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica di un tratto di strada in località Costa (importo del primo lotto di € 129.000) e i lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio incombente sulla strada di via Villetta in località Marenchi e causati dall'alluvione del 23 e 24 novembre (importo dei lavori € 96.000)" fa sapere il primo cittadino via social network.