Savona, commissione per l'opera dedicata a Pertini. Esclusa a sorpresa la presidente Favetta: "Non andremo all'inaugurazione"

"Deciderò con il sentimento e il cuore, mi auguro sia una statua". Così aveva dichiarato alla nostra redazione la presidente dell'associazione Sandro Pertini Elisabetta Favetta in merito alla sua presenza nella commissione che dovrebbe decidere per l'opera, dedicata al Presidente più amato dagli italiani, che sarà posizionata nella piazza a lui dedicata nell'ex ospedale San Paolo.

"Siamo arrivati finalmente ad una conclusione e purtroppo è stata rovinata dalla volontà di qualcuno, non hanno voluto nè l'associazione nè la fondazione nazionale. Non è stato tenuto conto di nulla, non si capisce il motivo, sono amareggiata" spiega Elisabetta Favetta.

Ieri gli assessori della Lega presenti alla giunta, Maria Zunato e Massimo Arecco, non hanno partecipato al voto e sono usciti dalla stanza in segno di protesta.

Il vicesindaco in questi mesi si è fatto portavoce degli incontri proprio con l'associazione del Presidente Pertini, l'associazione Storie e Patria e la San Paolo Spa e proprio nell'ultimo incontro dello scorso 21 novembre, dopo che è stato confermato il finanziamento dei 30mila euro per la realizzazione (poco più di 10mila euro a testa da parte della San Paolo e di un gruppo di privati e circa 6.500 euro ricavato di una raccolta fondi), era stato stabilito che le dieci opere che verranno presentate saranno giudicate da una commissione.

"Ne avevamo pieno diritto sono 30 anni che lottiamo per l'intitolazione della piazza con tante richieste ai sindaci che si sono succeduti. Non sarò presente all'inaugurazione, se non ci vogliono non andremo. Noi andiamo avanti con il nostro lavoro" conclude la presidente dell'Associazione Sandro Pertini.