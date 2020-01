Toirano, l'amministrazione apre al dialogo sul tema autovelox. Il sindaco De Fezza annuncia: "Convocheremo una tavola rotonda pubblica"

" Ho ritenuto necessario l’incontro con l’opposizione perché, credo che si stia strumentalizzando troppo l’argomento e perché vorrei leggere sui giornali di Toirano come un paese dalle importanti e forti peculiarità storiche artistiche e non di un paese dove le parti politiche si fanno la guerra ".

Prosegue il sindaco: "Tuttavia è bene fare chiarezza sui contenuti dell’incontro sopra citato, e nella fattispecie, che nello stesso non si è discusso o concordato di convocare un Consiglio Comunale straordinario, ma che ho semplicemente invitato il capogruppo di minoranza a non strumentalizzare la vicenda dell’autovelox per questioni politiche e a non esprimere considerazioni affrettate e fuorvianti che possono disorientare i cittadini".

Considerazioni espresse attraverso pagine social e dei quotidiani. Un metodo che non piace alla giunta toiranese: "E’ giusto che l’opposizione dia voce ai cittadini scontenti, ma non bisogna dimenticare che siamo amministratori pubblici e che in quanto tali dobbiamo trattare gli argomenti nei consigli comunali aperti al pubblico, nel pieno rispetto delle regole e del confronto democratico, oppure mediante assemblee pubbliche. Il botta e risposta sui giornali non lo trovo costruttivo. Per questo ho invitato Bianco a ripensare alla sua strategia che non stava portando a nulla di produttivo per i cittadini".