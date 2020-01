Albenga, 'promesso sposo' marocchino arrestato nuovamente per spaccio di droga: nozze ancora rinviate

Ieri, nell’ambito di una mirata attività antidroga svolta dai carabinieri della Sezione Radiomobile in collaborazione con le unità del Nucleo Cinofili carabinieri di Villanova d’Albenga, è stato arrestato il 40enne marocchino, pregiudicato, già noto per i suoi trascorsi nel mondo dello spaccio di eroina e recentemente anche come il promesso sposo che il 10 gennaio scorso avrebbe dovuto convolare a nozze con la compagna, 47enne di Albenga, anch’essa arrestata in flagranza e poi tradotta presso il carcere di Genova Pontedecimo.

Dopo l’arresto l’uomo era stato posto ai domiciliari con l’autorizzazione a sposarsi. Ma la misura cautelare del Giudice non ha sortito alcun effetto perché da casa sua aveva ripreso ad organizzare l’attività di spaccio con i clienti che si recavano direttamente presso il suo domicilio. I carabinieri durante il monitoraggio e la successiva perquisizione domiciliare hanno trovato l’eroina (11 dosi in tutto) in alcuni indumenti del soggetto, anche grazie al fiuto di “Bono”, uno dei cani antidroga dell’Arma ingauna. Sequestrate anche banconote di vario taglio per complessivi 2000 euro ritenuto provento di spaccio.

Ora il promesso sposo che nel frattempo è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza dovrà ritornare davanti al giudice per la convalida dell’arresto. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.