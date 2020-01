Viola le prescrizioni del giudice: 68enne arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile

Ieri mattina, i poliziotti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un sessantottenne italiano, in esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Savona.

Tale misura si è resa necessaria in quanto il predetto, già sottoposto al divieto di avvicinamento alla parte offesa e all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, ha ripetutamente violato le prescrizioni.

L’arrestato, dopo gli atti di rito, è stato condotto presso il carcere di Genova Marassi.