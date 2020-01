Sorpresa e stupore a Pietra Ligure: rimossa la scritta fascista? No, solo le luminarie natalizie

Come ormai noto, a Pietra Ligure è tornata ad accendersi la polemica sulla scritta risalente all’epoca fascista che campeggia sulla facciata del palazzo antistante il Comune pietrese: “Partito Fascista Repubblicano”. Una traccia del ventennio che nel tempo è riaffiorata con sempre più nitidezza nel centro cittadino pietrese.

Immediato è così riscattato il dibattito tra chi la vorrebbe coperta e chi invece ritiene che non debba essere nascosta, una discussione non solo limitata alle autorità locali ma che si diffusa anche tra i cittadini.

A tal proposito, questa mattina più di una persona presente in zona ha immaginato che fossero stati presi ufficialmente provvedimenti quando diversi operai si sono adoperati con tanto di scala per raggiungere la scritta. Un intervento per coprirla? Dopo qualche attimo di smarrimento, ecco la verità: si trattava delle operazioni di rimozione delle luminarie natalizie.